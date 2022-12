Studentessa violentata all’Umberto I, arrestato l’infermiere: “Potrebbe stuprare ancora” L’infermiere accusato di aver stuprato una tirocinante al Policlinico Umberto I di Roma è stato arrestato. Lo ha disposto la giudice per le indagini preliminari a causa del rischio di reiterazione del reato.

A cura di Natascia Grbic

L'infermiere di 55 anni già sospeso dal servizio con l'accusa di aver stuprato una tirocinante, è stato arrestato. A disporre la misura cautelare è stata la giudice per le indagini preliminari Marisa Mosetti, spiegando che le sue condotte "fanno temere che simili episodi possano essere reiterati non solo nel luogo del lavoro, del quale come si e' detto, l'indagato risulta aver approfittato violando i doveri della propria funzione sanitaria, ma anche al di fuori". C'è quindi il rischio di reiterazione del reato da parte dell'uomo, che già in passato aveva avuto delle condotte moleste nei confronti delle studentesse.

La giudice ha rilevato un quadro "grave e consistente", e ha evidenziato "l'elevatissima pericolosità della condotta: non solo per il livello estremamente grave di aggressione alla libertà della vittima, ma anche perché il luogo in cui la violenza è stata compiuta e le modalità della stessa, lette insieme alla condotta tenuta dall'indagato dopo il fatto, evidenziano la convinzione dell'uomo di potere rimanere indenne da qualunque conseguenza".

D'Amato: "Se responsabile infermiere sarà licenziato"

L'infermiere accusato di aver violentato una studentessa al Policlinico Umberto I di Roma sarà licenziato "nel momento in cui verrà ritenuto responsabile del grave episodio". A dichiararlo, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. L'infermiere è stato sospeso dal servizio nell'immediatezza dei fatti e subito allontanato dal reparto. Deve rispondere del reato di violenza sessuale.

"L'infermiere accusato di aver violentato la giovane tirocinante e sottoposto a misura cautelare è incompatibile con la sua funzione professionale – le parole di D'Amato – Attualmente è sospeso dal servizio, sarà licenziato nel momento in cui verrà ritenuto responsabile del grave episodio. L'azienda Policlinico Umberto I e il Sistema sanitario regionale si costituiranno parte civile nel procedimento penale".

Lo stupro durante il turno di notte

La ragazza è stata stuprata dal 55enne durante il turno di notte nel reparto di Urologia del Policlinico Umberto I di Roma. Con una scusa l'infermiere l'ha attratta in uno stanzino, ha chiuso la porta alle sue spalle e l'ha violentata. Una volta fuori, è andata da un suo amico a chiedere aiuto, con il ragazzo che l'ha accompagnata in pronto soccorso a denunciare l'accaduto. Sul posto è arrivata la polizia, che ha immediatamente avviato le indagini e portato l'infermiere in commissariato per ascoltarlo. Il 55enne è stato allontanato immediatamente dall'ospedale e denunciato a piede libero.