Studente di 20 anni precipita dal balcone della sua abitazione, è gravissimo Un ragazzo di vent’anni è precipitato dal balcone della sua abitazione ad Atina, in provincia di Frosinone. Adesso è ricoverato al San Camillo di Roma e versa in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente nel pomeriggio di ieri ad Atina, in provincia di Frosinone. Un ragazzo di vent'anni è precipitato dal secondo piano della sua abitazione, riportando gravi ferite. Il giovane, per cause ancora da chiarire, è caduto, precipitando per diversi metri: devastante l'impatto col suolo, nel quale ha riportato varie fratture e contusioni. Sul posto, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Atina e della compagnia di Cassino per i rilievi del caso.

A causa delle gravissime condizioni del giovane, i sanitari del 118 ne hanno disposto il trasferimento immediato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è attualmente ricoverato. Impossibile perdere tempo con il trasferimento via terra, le ferite riportate nella caduta dovevano essere curate immediatamente in una struttura attrezzata, e gli operatori hanno optato per chiamare l'elicottero, fatto atterrare nel vicino campo sportivo. Non si sa se sia in pericolo di vita o meno, ma le sue condizioni rimangono gravi e la prognosi è riservata.