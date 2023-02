Strattonano una ragazza e arrestano un coetaneo che la difende: sei vigili a processo Il giudice ha rinviato a giudizio sei vigili urbani per arresto illegittimo, minacce, omissione d’atti d’ufficio e falso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sei agenti della polizia locale di pattuglia a Trastevere sono finiti a processo per arresto illegittimo, minacce, omissione d’atti d’ufficio e falso. Il giudice del Tribunale di Roma li ha rinviati a giudizio, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Gennaro Varone. Per l'accusa si sarebbero accaniti contro una ragazza, la quale si sarebbe rivolta loro usando un'espressione inopportuna per poi arrestare un ragazzo intervenuto per difenderla, compilando un verbale falso. Ad inchiodare gli agenti è stato un video, sul quale ha puntato il pm.

Una ragazza ha insultato un vigile

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine e riportato dal Corriere della Sera ad eseguire il fermo sarebbero stati un quarantasettenne e un sessantatreenne, mentre gli altri quattro colleghi ne avrebbero attestato la legittimità. I fatti risalgono all'aprile del 2021, quando erano in vigore le misure anti Covid in città, tra le quali il coprifuoco, che non permetteva di uscire di casa oltre un certo orario, se non in casi particolarmente urgenti. Un gruppo di ragazzi e ragazze si trovava in strada a Trastevere,quando ha incrociato le pattuglie. La ragazza in questione avrebbe apostrofato contro i vigili, così uno di loro sarebbe sceso dall'auto andando verso di lei. Versioni dei fatti quelle fornite dai giovani e dagli agenti che corrispondono fino a questo punto.

Per il pm il vigile l'avrebbe strattonata

I vigili hanno invece spiegato che lo studente avrebbe aggredito il collega, offendendolo e afferrandolo per i polsi. Una situazione nella quale gli agenti si sono dichiarati costretti ad usare le manette e lo spray al peperoncino per fermarlo. Una versione che però pare un video di cui è in possesso il pm smentirebbe. Per l'accusa il vigile l'avrebbe afferrata per un braccio e strattonata, un coetaneo sarebbe intervenuto per provare a difenderla. Lo stesso agente lo avrebbe insultato, schiaffeggiato e arrestato. Un collega invece di intervenire lo avrebbe assecondato. Il giovane è stato poi portato negli uffici della polizia locale, identificato e lasciato libero.