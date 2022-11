Strade al buio in centro a Roma, guasto alla luce. Lavori di ripristino in corso Strade al buio in centro a Roma per malfunzionamento fra stazione Termini e rione Sallustiano. Acea fa sapere che è in corso un intervento di ripristino.

A cura di Beatrice Tominic

Chi vive o lavora in centro città oggi si è sicuramente accorto che c'era qualcosa di diverso. Mentre cittadini e cittadine uscivano dal loro posto di lavoro per tornare verso la metropolitana, alla fermata dell'autobus o alla propria automobile per rientrare a casa, nel tardo pomeriggio, le luci lungo le strade che percorrono ogni giorno, ormai così tanto familiari, si sono spente.

Dopo il tramonto, infatti, è calato il buio in diverse strade del centro di Roma: lampioni spenti e vie scure hanno avvolto lavoratori, lavoratrici e non solo a partire dalle ore 18 di oggi. Ad illuminare il loro cammino, soltanto le luci provenienti dai negozi e dai locali ancora aperti, dalle finestre dei palazzi, dalle insegne di qualche farmacia e da qualche grande schermo pubblicitario lungo la strada, come quello nella foto in apertura, che illumina via XX Settembre prima dell'incrocio con via Vittorio Emanuele Orlando e piazza di San Bernardo. Ma perché è andata via la luce, cosa è successo?

Perché in centro a Roma i lampioni sono spenti

Sono molte le strade rimaste con i lampioni spenti in questo venerdì sera, da via Piave a via XX Settembre (nella foto in apertura), fino a viale Emanuele Orlando. La zona colpita è quella che si estende fra la stazione Termini e il rione Sallustiano, in pieno centro città. Contattata da Fanpage.it, Acea ha fatto sapere che si è trattato di un malfunzionamento che si è generato nel tardo pomeriggio di oggi, all'improvviso, verso le 18. Non appena arrivata la segnalazione è iniziato un intervento di ripristino per far tornare la luce sulle strade il prima possibile e le operazioni sono ancora in corso.