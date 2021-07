La questura di Roma ha chiesto la sospensione del servizio di tram e bus a partire dalle ore 21 di domani, domenica 11 luglio, in occasione della finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Le ultime corse dal capolinea partiranno alle ore 21, quindi è presumibile che il servizio terminerà effettivamente intorno alle 22. La questura di Roma ha presentato questa richiesta il giorno 8 luglio per motivi di ordine pubblico in relazione ai possibili festeggiamenti al termine della partita e richiamando quanto già accaduto nella notte della semifinale vinta dall'Italia contro la Spagna.

Durante i festeggiamenti, infatti, si sono verificati assembramenti e problemi di ordine pubblico. Come ricordato oggi dalla questura, alcuni ragazzi hanno per esempio danneggiato un bus Atac e un 25enne è salito sul tettuccio di una volante impegnata a gestire il traffico. Quest'ultimo è stato deferito, mentre i ragazzi del bus, tutti minorenni, non sono ancora stati rintracciati.

Stop a bus e tram, in servizio le metropolitane

Le disposizioni della questura riguarderanno i bus, i filobus, i tram e la ferrovia Termini-Centocelle. La rete bus notturna è sospesa fino alle ore 3,30. Le ultime corse delle metro A, B e C partiranno alle ore 1.30.

RETE URBANA ATAC E ROMA TPL

– Bus, filobus e tram: ULTIMA CORSA ORE 21 circa

– Rete bus notturna SOSPESA sino ore 3.30 del 12 luglio

– Ferrovia Termini-Centocelle: ultima partenza da Centocelle alle ore 21, da Termini alle ore 21.30

– Ferrovia Roma-Lido: ultime partenze da Porta San Paolo e da Colombo alle ore 23.30

– Ferrovia Roma-Viterbo: servizio urbano

– ultima corsa da Flaminio alle ore 22.10; da Montebello alle ore 22.38

RETE BUS EXTRURBANA COTRAL

Soppresse tutte le corse in arrivo/partenza o transito nel territorio di Roma Capitale tra le ore 22.30 dell'11 luglio e le 3.00 del 12 luglio.

Sospeso lo sciopero Atac di lunedì

Atac ha informato anche che lo sciopero inizialmente previsto per lunedì è stato sospeso. Il sindacato Faisa Cisal ha sospeso l'agitazione di 24 ore che era stato proclamato tra i lavoratori dell'Atac. Confermato, tuttavia, lo sciopero dei bus periferici gestiti da Roma Tpl per l'agitazione indetta sempre per lunedì dal sindacato Usb. Il servizio sulla rete sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.