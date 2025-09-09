Stop al servizio idrico a Roma e Fiumicino il 10 e 11 settembre per 24 ore: dove manca l’acqua

Niente acqua a Fiumicino e a Castel di Guido per quasi 24 ore mercoledì 10 e giovedì 11 settembre 2025: gli orari, le vie interessate dal disservizio e le autobotti disponibili.

Quasi un'intera giornata senza acqua nel comune di Fiumicino e in alcuni punti del XIII Municipio. A comunicare la notizia è stata Acea spiegando che la causa del disservizio è da ricercare in alcuni lavori di manutenzione programmata. Da mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 9 fino a giovedì 11 settembre alle ore 8.30 all'interno del comune di Fiumicino si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d'acqua. Scopriamo quali sono gli orari e le zone interessate dal disservizio.

Quando manca l'acqua a Fiumicino il 10 e 11 settembre: gli orari

Come sottolineato nell'apposito avviso di Acea in cui viene comunicata la presenza di abbassamenti di pressione e possibili mancanze d'acqua, l'inizio dei disservizi è previsto per le ore 9 di mercoledì 10 settembre 2025. I disagi proseguono, secondo le stime dell'azienda, per quasi 24 ore piene. Il ritorno alla normalità, invece, è previsto alle ore 8.30 di giovedì 11 settembre 2025.

Le strade senza acqua a Fiumicino mercoledì 10 e giovedì 11 settembre 2025

Nelle 24 ore in cui si prevedono i disagi, le strade interessate dalla mancanza d'acqua nel comune di Fiumicino sono:

Leggi anche Pisana senz'acqua, tubatura si rompe e la strada diventa un fiume

Aranova via Genoni, via Gestori, via G. Fraccaroli, via Furtei, via Armungia, via E. Girardini, via Boroneddu, via Bonacardo, A. Luchini;

via Genoni, via Gestori, via G. Fraccaroli, via Furtei, via Armungia, via E. Girardini, via Boroneddu, via Bonacardo, A. Luchini; Fiumicino via Fontanile di Mezzaluna, via Della Muratella Nuova, via Monte Carnevale, via delle Tamerici, via Campo Salino;

via Fontanile di Mezzaluna, via Della Muratella Nuova, via Monte Carnevale, via delle Tamerici, via Campo Salino; Maccarese tutta via Castel san Giorgio, via della Corona Australe;

via Castel san Giorgio, via della Corona Australe; Da Castel di Guido tutto nel Municipio XIII via della Muratella da via Cristoforo sabatino fino a via Tre Denari a Fregene tutta.

Il servizio di autobotti a Fiumicino

Per cercare di ovviare al problema è stato organizzato un servizio di rifornimento con autobotti che sarà disponibile presso:

via della Stazione di Maccarese;

piazza G. Fraccaroli angolo via Furtei;

piazza Castel di Guido;

via Castellammare 35.

Uno stazionamento con attacco diretto a contatore, inoltre, è stato disposto presso l'utenza della ASL in via di Porto Azzurro. In casi di ulteriore necessità e per maggiori informazioni, infine, è possibile contattare il numero verde 800 130 335.