Stefano Sparti trovato morto nel cortile di casa, la Procura indaga per istigazione al suicidio

Figlio dell’ex membro della Banda della Magliana Massimo, Stefano Sparti è stato trovato senza vita nel cortile di casa a Tor Bella Monaca. Il pm ha disposto l’autopsia e aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Era stato rinviato a giudizio per falsa testimonianza in merito alla strage di Bologna del 2 agosto 1980.