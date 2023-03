Stasera Roma-Barcellona all’Olimpico: in 40.000 per la prima volta della squadra femminile Grande attesa ed emozione per la partita Roma-Barcellona di stasera. Sarà la prima volta della squadra femminile della As Roma allo Stadio Olimpico.

A cura di Alessia Rabbai

La squadra femminile dell’As Roma (La Presse)

La squadra femminile dell'As Roma stasera, martedì 21 marzo, per la prima volta giocherà allo Stadio Olimpico. C'è grande attesa per il match, che disputerà contro il Barcellona. La gara d'andata è valida per i quarti di finale di Women's Champions Leauge. Le calciatrici giallorosse scenderanno in campo, capitanate da Elisa Bartoli. Ad assistere alla sfida si attendono circa 40mila persone, che prenderanno posto negli spalti, pronte a fare il tifo. Presenze da record, c'è grande emozione. La presenza allo Stadio Olimpico di Roma per la prima partita per le giocatrici è un sogno che si avvera sia per le atlete che per le tifose e i tifosi della maglia.

Lo stato d'animo delle calciatrici è quello di chi si è impegnato tanto, ha fatto un ottimo percorso in Champions League per arrivare dov'è ora e sta per affrontare la squadra più forte al mondo nel panorama femminile, ossia il Barcellona. Sarà una sfida dura per le atlete giallorosse, ma c'è grande serenità e voglia di fare. Ciò si evince dalle parole della capitana Bartoli: "Entusiasmo, divertimento e cuore. Non abbiamo nulla da perdere, cercheremo di dare il massimo come in ogni partita".

In tantissimi stasera andaranno all'Olimpico per sostenere le atlete italiane e incoraggiarle in una serata emozionante. La Roma femminile è la sezione femminile dell'As Roma ed è nata a luglio 2018. A presentarla nel settembre successivo è stata Elisa Bartoli, accompagnata da Daniele De Rossi. Oggi la Roma con il mister Alessandro Spugna è posizionalta tra le migliori otto squadre d'Europa e il Barcellona è tra le più forti in assoluto. Il match che si disputerà stasera è un appuntamento da non perdere, le giocatrici giallorosse metteranno il cuore in campo e daranno tutte loro stesse.

Roma-Barcellona femminile: dove vedere la partita e a che ora

La partita Roma-Barcellona di stasera allo Stadio Olimpico si disputerà dalle ore 21. La telecronaca del match è a cura di Gabriele Giustiniani e Marta Carissimi. Sarà trasmessa in diretta tv su DAZN tramite l'app disponibile sulla smart.tv. Oppure sarà visibile in streaming, sempre attraverso sull'app di DAZN sugli altri dispositivi mobili, come smartphone e tablet. La partita di stasera Roma-Barcellona sarà la gara al femminile con il maggior numero di spettatori paganti.