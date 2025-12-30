Stanziati 118 milioni per i tram a Roma: al via la realizzazione delle linee Termini–Tor Vergata e Togliatti

I tram di Roma (Fonte: La Presse)

Un sostegno di oltre 118 milioni di euro per il trasporto pubblico locale di Roma. Il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato annunciato con una nota stampa nella serata di lunedì 29 dicembre 2025. I fondi ministeriali saranno destinati in particolare allo sviluppo di nuove linee tranviarie della Capitale.

Il provvedimento, "per un importo complessivo pari a 118.231.284,05 euro", si legge nella nota del Mit, andrà a supportare "due interventi strategici di trasporto rapido di massa nel Comune di Roma: la linea tranviaria Termini–Giardinetti–Tor Vergata, comprensiva del Deposito di Centocelle Ovest, e la Tranvia di viale Palmiro Togliatti".

Le linee Termini-Tor Vergata e Togliatti

La nuova Termini-Tor Vergata, chiamata anche linea G, andrà a sostituire la vecchia Termini-Giardinetti. Sarà lunga 13,3 chilometri composta da 25 fermate, andando a collegare il centro con la periferia Sud-Est. La Tranvia Togliatti, invece, è già in fase di realizzazione. La prima tratta sarà di 8 chilometri, ma il progetto per il futuro è di arrivare a 20.

I fondi del Mit da opere definanziate

Le risorse, commenta ancora il Ministero, provengono da altre opere che erano state previste per il territorio di Roma, ma che nel corso degli anni erano state definanziate. "La scelta del MIT è stata quella di mantenere l’utilizzo dei fondi al servizio della Capitale, assicurando coperture finanziarie prioritarie per interventi già in fase di attuazione e rafforzando la continuità degli investimenti sul trasporto rapido di massa", prosegue la nota.

"Un approccio concreto e responsabile fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che conferma l’impegno nel sostenere investimenti strategici per le grandi città, promuovendo infrastrutture fondamentali per migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico, favorire sistemi di mobilità moderni ed efficienti, con benefici tangibili per cittadini e pendolari in termini di affidabilità, integrazione urbana e tempi di spostamento", conclude la comunicazione ministeriale.