Stadio della Roma, ancora guai: c'è un ricorso al tar sul misterioso bosco di Pietralata I comitati che lottano contro la realizzazione dello stadio della Roma hanno depositato un ricorso al Tar del Lazio in merito alla questione del misterioso bosco di Pietralata.

A cura di Enrico Tata

Lo scorso 27 gennaio i comitati che lottano contro la realizzazione dello stadio della Roma hanno depositato un ricorso al Tar del Lazio in merito alla questione del misterioso bosco di Pietralata. Secondo il Comune di Roma non esiste e non è riportato nella nel Ptpr della Regione Lazio, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale. In realtà, hanno provato i comitati, quel bosco non solo è visibile a occhio nudo, ma è anche menzionato in alcuni vecchi progetti dell'amministrazione capitolina.

Nel ricorso presentato al tribunale regionale si chiede di intervenire sul "silenzio/inerzia" nel merito della questione da parte del Comune di Roma. Inoltre si chiede ai giudici di ordinare al Campidoglio di emettere un provvedimento che contenga i risultati dell'attività di ricognizione nell'area boschiva in modo da poter aggiornare il Ptpr della Regione Lazio.

Come si legge in un documento allegato all'istanza, la Regione Lazio ricorda che è il Campidoglio a doversi occupare degli accertamenti in merito all'esistenza del bosco:

"Le funzioni amministrative in materia di accertamento di errata e/o incerta perimetrazione sono attribuite al Comune territorialmente competente che, al fine di determinare l’effettiva destinazione di un’area, può richiedere la collaborazione delle strutture regionali competenti in materia. Ad ogni buon fine si ricorda che, ai fini del compimento di eventuali procedure di accertamento, resta fermo quanto sancito, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, dall’art. 3 del D lgs 34/18 in merito alla definizione dei requisiti per la classificazione di un’area boscata. Requisiti rispetto in quali non sono ammesse altre definizioni integrative che possano comportare diminuzioni dei livelli di tutela".

Intanto per domenica 2 febbraio alle 10 i comitati hanno organizzato un incontro pubblico al Circolo Arci di Pietralata sul tema dello stadio e sullo sviluppo del quartiere, "attraverso l’analisi di documenti ufficiali e MAI PUBBLICATI, immagini, video e riscontri della Pubblica Amministrazione sui diversi temi: traffico, impatto acustico, trasporto pubblico, ambiente, aree commerciali. Quali sono i progetti previsti e lo sviluppo infrastrutturale del quadrante già approvato? Serve davvero uno STADIO da 60.000 posti per la riqualificazione dell’area? Quali sarebbe l’impatto sul quartiere di un’opera creata per soli eventi di massa? Crescita economica o desertificazione commerciale? Opportunità lavorativa o sfruttamento? Quale impatto sulle case popolari e sugli abitanti del quartiere? Opportunità o disastro annunciato?".

Presenti, tra gli altri, Filiberto Zaratti, deputato dei Verdi, Marco Cacciatore, ex presidente della Commissione Urbanistica, politiche abitative, rifiuti della Regione Lazio e Paolo Berdini, ex assessore capitolino all'Urbanistica.