Stadio della Lazio, ci siamo: presentato il piano economico per il Flaminio Lo scorso 6 marzo il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha depositato il piano economico finanziario per la riqualificazione dello stadio Flaminio: ecco cosa prevede il progetto. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

Uno stadio da 50.570 spettatori, un museo, oltre 4.400 posti e 438,2 milioni complessivi di investimento. Stando a quanto riporta il Messaggero, lo scorso 6 marzo il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha depositato il piano economico finanziario per la riqualificazione del Flaminio. Il documento è corredato da una lettera firmata dal presidente Lotito e dal responsabile del progetto, Andrea Cardinaletti. I destinatari della missiva sono il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il vicesindaco e assessore al Bilancio Silvia Scozzese, e agli assessori allo Sport Alessandro Onorato, all’Urbanistica Maurizio Veloccia e alla Mobilità Eugenio Patanè.

Come sarà lo stadio della Lazio

Il nuovo Flaminio sarà uno stadio adatto a ospitare finali internazionali e potrà ospitare 50.570 spettatori divisi in cinque settori. Ci sarà la tribuna Ovest, quella per i tifosi vip, per un totale di 9.895 spettatori, 3.795 nel primo anello e 6.100 nel secondo. Ci sarà poi la tribuna Est, con 13.120 spettatori, 7.020 nel primo anello e 6.100 nel secondo. Ci saranno poi la Tribuna Nord, 13.790 spettatori (4.570 primo anello, 9.220 secondo), Tribuna Sud, 9.995 spettatori, e la tribuna ospiti, 3.770 persone. Gli interventi prevedono anche il restyling delle facciate, la sistemazione del campo e degli spalti e la creazione di un museo della Lazio.

Il piano parcheggi al Flaminio

Secondo il progetto, un quarto dei tifosi, circa 11mila spettatori, arriverà con la macchina, l'11 per cento con la moto (5mila circa) e il resto con trasporto pubblico, 16mila in metro, il 35 per cento, 7mila in bus, 15 per cento, il 5 per cento con tram e treno e poi il restante suddiviso tra taxi, bici, pullman, a piedi. Significa che per gli 11mila automobilisti servono in totaole circa 4mila posti auto. Ci sono circa 2mila posti auto già esistenti in largo De Bosis, piazzale Maresciallo Diaz, largo Maresciallo Diaz, piazzale della Farnesina, piazza Mancini, lungotevere Salvo D’Acquisto, viale di Tor di Quinto. Gli altri duemila saranno reperiti nelle zone di via Camposampiero, piazza Mancini, nel sottoviadotto di corso Francia e a viale di Tor di Quinto.

Le prossime tappe per lo stadio Flaminio

Sul progetto di Lotito una commissione del Campidoglio esprimerà un preliminare e subito dopo partirà la conferenza dei servizi preliminare. Un procedimento che si svolgerà in parallelo con quello già avviato, cioè il progetto della Roma Nuoto. Se entrambi i progetti avranno il via libera dalla conferenza dei servizi, disse a gennaio l'assessore Onorato, "l'amministrazione si dovrà assumere la responsabilità di giudicare i due progetti e ci sarà una discussione pubblica nel merito. La Roma Nuoto propone di trasformare lo stadio Flaminio in uno stadio da 7mila posti con una pista di Hockey sotto all'impianto, negozi, piscina, campi da padel. Ha senso? Ognuno in Assemblea esprimerà il suo parere e giudicherà l'interesse pubblico dei due progetti. Sono basito e arrabbiato del fatto che stiamo discutendo di una procedura amministrativa che definisco encomiabile, stile Svizzera. Neanche lì fanno una conferenza dei servizi così rapida e trasparente".