Sta per partorire ma è bloccata in auto nel traffico in via Pontina: scortata in ospedale dalla polizia

È rimasta incolonnata nel traffico mentre stava per partorire. Intercettata dai poliziotti, l’hanno scortata verso l’ospedale.

Immagine di repertorio

Una corsa a sirene spiegate verso l'ospedale ha permesso a una donna di raggiungere l'ospedale poco prima del parto, quando le contrazioni erano già iniziate. La donna si trovava in automobile, diretta verso l'ospedale, ma il traffico l'aveva costretta a rimanere imbottigliata nel traffico, limitando le possibilità di raggiungere la struttura ospedaliera dove era previsto il ricovero. Lungo la sua strada, però, ha incontrato una pattuglia della polizia stradale di Aprilia. Sono stati loro a scortare l'automobile su cui viaggiava verso l'ospedale. E a permetterle di partorire in tranquillità all'ospedale.

Il traffico lungo la Pontina e la corsa verso l'ospedale

I fatti sono avvenuti qualche giorno fa lungo la via Pontina, quando la pattuglia di agenti della polizia Stradale di Aprilia si è imbattuta in un'automobile. Il conducente a bordo si trovava in forte stato di agitazione e ha chiesto aiuto agli agenti: in macchina con lui si trovava la moglie, incinta, che stava avendo le doglie. L'uomo la stava accompagnando all'ospedale in cui era previsto il ricovero, ma le contrazioni erano aumentate durante il viaggio.

Nel frattempo, però, l'automobile su cui viaggiava la copia è rimasta ferma, incolonnata nel traffico intenso della Strada Statale 148, la via Pontina. Calcolando il traffico, è parso chiaro che non sarebbero arrivati in tempo nella struttura sanitaria. Proprio per questa ragione l'uomo ha chiesto aiuto alla pattuglia.

Agenti scortano l'automobile con la donna partoriente verso l'ospedale

Una volta parlato con l'uomo alla guida, gli agenti si sono resi conto della necessità di intervenire immediatamente. Si trattava di un'emergenza e dovevano agire nel minor tempo possibile per aiutare quella famiglia e la loro piccola a venire alla luce. Così la pattuglia, dopo aver avvisato la Sala Operativa, ha scortato l'auto fino all'ospedale Sant'Eugenio, il più vicino rispetto al punto in cui si trovavano con la macchina, superando le automobili incolonnate nel traffico della Pontina.

Una volta giunti a destinazione, hanno affidato la donna alle cure del personale sanitario. Appena venti minuti dopo il loro arrivo al pronto soccorso, è nata la piccola.