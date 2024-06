Sprofonda di nuovo la strada al Quadraro, voragine inghiotte una betoniera in via Sestio Menas

video suggerito

Una betoniera è sprofondata questa mattina, venerdì 14 giugno, in una voragine in via Sestio Menas, al Quadraro. Solo tre mesi fa si era aperta un'altra buca lungo la strada.

A cura di Rosario Federico

La betoniera caduta nella voragine in via Sestio Menas, nel quartiere del Quadraro, venerdì 14 giugno 2024

Una profonda voragine si è aperta questa mattina venerdì 14 giugno in via Sestio Menas a Roma, nel quartiere del Quadraro. La strada ha inghiottito una betoniera impegnata per dei lavori di ripristino del manto stradale, a soli dieci metri di distanza da dove si è aperta un'altra voragine lo scorso 28 marzo e dove il 2 maggio si era verificato un danno ad una tubatura, che aveva provocato un geyser lungo cinque metri.

Sul luogo sono intervenuti i vigili urbani del V e del VII Gruppo, il Casilino e il Tuscolano, che hanno provveduto a chiudere la strada e mettere in sicurezza la zona, completamente transennata. Con loro anche i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione del mezzo con il supporto dell'autogru. Nessuna persona è rimasta coinvolta, nemmeno il conducente della macchina sprofondata all'interno. È ancora presto per dire con certezza cosa sia accaduto e risalire alla dinamica della vicenda. Nessun disagio apparente nei confronti dei palazzi vicini la voragine.

La strada ha inghiottito una betoniera che stava ripristinando il manto stradale

La voragine si è aperta già a marzo e ha inghiottito due auto

Due auto, una Dacia e una Renault, erano sprofondate in una buca di dieci metri di larghezza e dieci di profondità la notte del 28 marzo 2024, poco meno di tre mesi fa. La voragine aveva causato anche danni strutturali in una palazzina all'interno del condominio in via Attilio Labeone 16. Evacuati in via precauzione gli inquilini di 36 appartamenti del palazzo.

Geyser d'acqua lungo 5 metri in via Sestio Menas

Un getto di acqua lungo cinque metri era uscito fuori dall'asfalto il 2 maggio in via Sestio Menas, nel punto in cui si erano aperte le due voragini sulla strada. I vigili del fuoco arrivati sul posto decisero di chiudere un bocchettone dell'acqua per volta, per evitare ulteriori danni e per evitare che la pressione dell'acqua potesse creare altre rotture ai tubi dell'acqua.