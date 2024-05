video suggerito

Getto d’acqua lungo 5 metri a Roma: si apre un geyser, perdita idrica dalla voragine al Quadraro Grossa perdita d’acqua nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 maggio 2024, al Quadraro dove c’è stato un danno ad una tubatura all’interno della voragine aperta il 28 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un getto di acqua lungo cinque metri: è quello che sta uscendo "come un geyser" dall'asfalto al Quadraro, in via Sestio Menas, dove lo scorso 28 marzo si era aperta una voragine lungo la strada.

Sul posto, non appena appreso dell'accaduto, sono arrivati gli agenti della polizia locale dei gruppi V Prenestino e VII Tuscolano, gli operatori della Protezione Civile e i vigili del fuoco, per la gestione del tratto di strada interessato, già chiuso dopo l'apertura dell'enorme buca a fine marzo scorso e la messa in sicurezza della zona. Oltre a loro, sul posto sono presenti anche i tecnici di Acea, chiamati ad intervenire per riparare il danno alla tubatura.

Cosa sta succedendo in via Menas: il getto d'acqua lungo 5 metri

Il getto d'acqua che schizza fuori dalla voragine è lungo cinque metri. Fortissima la pressione dell'acqua. Per evitare che possa succedere il peggio, i vigili del fuoco arrivati sul posto hanno deciso di chiudere un bocchettone dell'acqua per volta, per evitare di creare ulteriori danni. Le operazioni, scattate alle 13.10 circa, sono in corso da due ore circa e destinate a continuare ancora.