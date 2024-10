video suggerito

Niente acqua a Roma, sospensione idrica a Cerveteri martedì 15 ottobre 2024: orari e servizio autobotti Otto ore senza acqua a Cerveteri nella giornata di martedì 15 ottobre 2024: gli orari della sospensione idrica e dove si trovano le autobotti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Otto ore a secco martedì 11 ottobre 2024 a Cerveteri, comune alle porte di Roma. A diffondere la notizia è stata la società Acea Arto 2 che ha spiegato le ragioni della sospensione idrica nel comune etrusco e che ha già organizzato un servizio di autobotti per coprire la mancanza d'acqua nell'intera giornata.

Gli orari della sospensione idrica: quante ore e quando manca l'acqua a Cerveteri

Come indicato dall'avviso di Acea Ato 2, per la giornata di martedì 15 ottobre, a Cerveteri è prevista una sospensione del flusso idrico con conseguente mancanza d'acqua nella città. La società specifica, inoltre, che l'interruzione idrica è prevista per otto ore, a partire dalle ore 8 della mattina fino alle ore 16. La causa, come precisato, è da attribuire alla realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria.

Dove manca l'acqua a Cerveteri martedì 15 ottobre

La mancanza d'acqua nella giornata di martedì 15 ottobre dalle 8 alle 16 riguarda l'intero comune di Cerveteri, fatta eccezione per due zone. Come precisato nella comunicazione, infatti, "si potrebbero verificare mancanze d’acqua su tutto il territorio ad esclusione di Marina di Cerveteri e Valcanneto".

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi lunedì 14 ottobre 2024: sole e qualche nuvola

Dove si trovano le autobotti a Cerveteri

Come anticipato, per sopperire ai disagi, è già stato organizzato un servizio di autobotti nel territorio di Cerveteri. In particolare, sono attivate tre autobotti che si trovano:



stazionamento in via Settevene Palo – fronte istituto scolastico “Giovanni Cena”;

– fronte istituto scolastico “Giovanni Cena”; stazionamento in via Doganale – Borgo San Martino – fronte istituto scolastico;

– Borgo San Martino – fronte istituto scolastico; stazionamento in via Fosso dei Centocorvi – fronte RSAPotranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità, inoltre, Acea Ato 2 ha messo a disposizione della cittadinanza il numero verde 800 130 335 a cui potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti.