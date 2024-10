Allarme al ministero della Pubblica Amministrazione: “C’è una pistola nella fioriera”

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Google Maps.

Hanno visto una pistola spuntare da un vaso da fiori a pochi passi dalla sede del ministero della Pubblica Amministrazione. Ed hanno fatto scattare l'allarme. È successo nella mattina di oggi, giovedì 3 ottobre 2024, poco dopo le ore 8. Subito dopo la segnalazione sul posto si sono recati gli agenti della polizia del reparto volanti e quelli della polizia scientifica per intervenire, chiarire cosa stesse succedendo e svolgere tutti i rilievi del caso: come si è scoperto in seguito, si tratterebbe di una pistola a salve.

Trovano una pistola nella fioriera e scatta l'allarme

L'hanno vista spuntare da un vaso di fiori a pochi passi dalla sede del ministero della Pubblica Amministrazione. E hanno fatto scattare l'allarme. La chiamata è avvenuta oggi, giovedì 3 ottobre, verso le 8.10, forse effettuata da alcuni passanti, forse da alcuni dipendenti. Non è chiaro chi abbia telefonato, ciò che è certo è che l'allarme è scattato immediatamente.

Nel corso della chiamata, veniva segnalata la presenza di una pistola all'interno di un vaso di fiori in viale Vittorio Emanuele, all'altezza del civico 99.

L'intervento della polizia

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato del reparto delle volanti e del nucleo della polizia scientifica. Una volta sul luogo della segnalazione, si sono precipitati verso i vasi di fiori e l'hanno trovata.

Hanno messo in sicurezza l'area e sono intervenuti, prelevando l'arma e studiandola. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di una pistola a salve. Nel frattempo resta in corso il loro intervento per cercare di chiarire da dove provenga la pistola e come sia arrivata lì, all'interno del vaso a pochi passi dal ministero.

Articolo in aggiornamento