Studenti oggi in piazza per Gaza, l’appello negli striscioni: “Palestina libera fino alla vittoria” “Con la Palestina fino alla vittoria”, è quanto si legge in alcuni striscioni degli studenti delle scuole romane che oggi scendono in piazza a Piramide. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

L'azione pro Palestina al Manara ieri.

"Palestina libera fino alla vittoria". Questo è quanto si legge su uno striscione srotolato al liceo Manara, fra gli applausi degli e delle studenti in cortile, nella giornata di ieri. "Stop genocidio", si legge ancora mentre da ogni finestra dell'istituto viene sventolata una bandiera della Palestina. Alunni e alunne delle scuole superiori, romane e non solo, hanno risposto all'appello e saranno presenti oggi alla manifestazione per la Palestina con appuntamento oggi, sabato 5 ottobre 2024, alle ore 14 a Piramide.

Stessa mobilitazione anche al Morgagni e al Virgilio, con fumogeni e striscioni agitati nel pomeriggio affinché tutti potessero ricordarsi dell'appuntamento così importante a Piramide, invece, è per tutti alle 14 di oggi, nonostante il divieto della Questura. Dal Mamiani al Tasso, dal Socrate al Pacinotti-Archimede. "Scendiamo in piazza al fianco del popolo palestinese, contro il genocidio perpetrato da Israele e l'occupazione militare che dura da oltre 76 anni – scrivono – Nessuno divieto fermerà la nostra rabbia".

La manifestazione di oggi

Per la manifestazione organizzata dai Giovani Palestinesi e dall'Unione democratica arabo-palestinese (Udap) oggi a Roma, come anticipato, è stato posto un divieto da parte della Questura, confermato poi dal Tar del Lazio dopo il ricorso presentato dallo stesso Udap. L'appuntamento, nonostante i divieti e le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, non è saltato: i e le partecipanti si ritrovano oggi alle 14 a Piramide.

"È illegale, ci aspettiamo il senso di responsabilità", le parole del ministro che, nel frattempo, ha già predisposto uno spiegamento di oltre 1500 agenti proprio in quello che sarebbe dovuto essere il punto di partenza della manifestazione. Lo scopo, probabilmente, è quello di impedire la partenza del corteo, obbligando così le persone scese in piazza ad una manifestazione statica.

Le prossime manifestazioni

Oltre alla convocazione per oggi, però, non mancano gli eventi organizzati dagli studenti a sostegno della Palestina. Nella giornata di martedì 8 ottobre è stato convocato dai collettivi di studenti, universitari e non, una protesta all'Eur in occasione della rassegna Cybertech Europe organizzata alla Nuvola. Alla rassegna prenderanno parte anche Leonardo Spa e alcuni rappresentanti di imprese israeliane: "Si tratta di una vetrina per l'industria delle armi, del controllo e dello spionaggio. Presenti anche rappresentanti di imprese israeliane".