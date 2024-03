L’enorme voragine al Quadraro ha causato lesioni a un palazzo: evacuati 36 appartamenti I vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione precauzionale degli inquilini di 36 appartamenti di un palazzo in via via Attilio Labeone 16. L’enorme voragine che si è aperta al Quadraro ha danneggiato la palazzina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

L'enorme voragine che si è aperta in via Sestio Menas al Quadraro, Roma, ha causato lesioni strutturali in una palazzina all'interno del condominio in via Attilio Labeone 16. Per questo i vigili del fuoco hanno disposto l'evacuazione precauzionale degli inquilini di 36 appartamenti alla scala B dell'edificio. Sul posto sono presenti gli agenti di polizia di Roma Capitale, gli uomini della Protezione Civile e i tecnici del Comune di Roma.

La voragine, ricordiamo, si è aperta intorno all'1 di oggi, giovedì 28 marzo, all'altezza del civico 54 di via Sestio Menas. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del Tuscolano 2 con il supporto di un autogru. Il buco ha un diametro di otto metri e ha una profondità di 13 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma due automobili parcheggiate sono sprofondate all'interno.