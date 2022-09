Sposi convolano a nozze e vanno all’Olimpico a vedere l’As Roma tra l’applauso dei tifosi Neosposi hanno assitito alla partita Roma-Atalanta presentandosi allo Stadio Olimpico eleganti, lei in l’abito bianco. Applausi tra i tifosi.

A cura di Alessia Rabbai

Sposi allo stadio

"Della partita di oggi mi tengo l'applauso della Tevere appena siamo arrivati". È il messaggio di una coppia tifosa della As Roma convolata a nozze, che si è presentata allo Stadio Olimpico. Entrambi elegantissimi, lui in abito scuro e lei vestita di bianco, con maniche lunghe a palloncino, gonna e corpetto in pizzo. Hanno fatto il loro ingresso mano nella mano sugli spalti e non notarli è stato impossibile: ad accoglierli un caloroso applauso, mentre una foto li immortala stretti tra i colori giallorossi. A pubblicarla è stato SemaforoGiallorosso, che su twitter ha lanciato un appello: "Se ne avete scattate altre, pubblicatele qui". Tantissimi i messaggi degli utenti, che hanno risposto con messaggi di auguri di un felice matrimonio. Andrea scrive: "Tanti applausi anche dal distinti Nord, dove stavo io".

I due sposi allo Stadio Olimpico Foto scattata da Iron Man giallorosso (Twitter)

Gli utenti, che erano presenti alla partita, hanno pubblicato nei commenti i loro scatti. "Auguri – scrive Barbara – avreste meritato anche voi come tutti noi una partita diversa e i tre punti. Ci rifaremo, intanto auguri!". Il match Roma-Atalanta di domenica 18 settembre si è concluso con un zero a uno per i nerazzurri.

A maggio una tifosa è andata allo stadio vestita da sposa

Non è la prima volta che persone sposate decidono di andare allo stadio dopo il matrimonio vestite da cerimonia. È il caso di una tifosa della As Roma, che lo scorso maggio ha organizzato il ricevimento con decorazioni a tema giallorosso. Un paio di giorni dopo le nozze e i festeggiamenti al ristorante, si è presentata al Franchi di Firenze in abito bianco, per assistere al match Fiorentina-Roma. In quel frangente la super tifosa aveva detto: "Neanche al mio matrimonio riesco a stare lontana dalla mia squadra del cuore".