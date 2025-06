Spiato dalla ex, Alex Britti commenta: “Webcam su di me? Storia brutta e complicata”

video suggerito

© Fabrizio Cestari – Alex Britti

Alex Britti ha preferito non esporsi pubblicamente sulla vicenda giudiziaria che vede coinvolto lui e la ex compagna, Nicole Pravadelli. "Non voglio commentare perché comunque parliamo di mio figlio. E poi è una storia brutta e complicatissima e le indagini sono ancora in corso", ha detto il cantante romano nel corso della presentazione del concerto che lo vedrà, per la prima volta nella sua carriera, alle Terme di Caracalla.

La serata, in programma il 22 giugno, si è intitolata Feat.Pop ed è dedicata al primo disco di Britti, It.Pop, che compie 27 anni. "Avevo 30 anni già, non ero un bambino. Non ho mai sognato di diventare famoso, ho sempre sognato di fare successo con le mie canzoni. Poi il tuo è inevitabile, a meno che non sei Liberato con la maschera. Il mio appagamento è in questo. Ero un chitarrista che abitava qui a 200 metri, giravo per Trastevere con i rasta. Suonavo. Giravo tanto, Amsterdam, Parigi, Dortmund, Anversa. Ci andavo spesso, stavo qualche mese. Poi tornavo in Italia cercando di fare il cantautore, ma non mi cagava nessuno e quindi ripartivo. Nel 1997 ho capito di dover mettere radici e sono rimasto a Roma a lavorare al primo disco", ha raccontato Britti.

Quanto al contenzioso giudiziario con la ex compagna, i fatti risalirebbero al 2022. L'ex compagna, Nicola Pravadelli, avrebbe spiato Alex Britti utilizzando un dispositivo per il controllo a distanza per bambini. L'obiettivo, secondo gli inquirenti, era ottenere l'affido esclusivo del figlio dopo la separazione dal cantautore. Oggi il piccolo ha 8 anni.

Dopo le indagini, Pravadelli è finita a processo con l'accusa di interferenza illecita nella vita privata. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe installato la baby-cam quando ancora conviveva con il cantante. Conosceva le password e, quindi, avrebbe puntato la videocamera nel corridoio e l'avrebbe utilizzata per spiare la vita quotidiana dell'ex compagno.