Spari per strada, colpito 35enne: è il secondo agguato in meno di 12 ore ad Anzio Sono due le vittime colpite da arma da fuoco in meno di 12 ore ad Anzio: un uomo di 35 anni questa mattina e un 55enne in piena notte.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella mattinata di oggi, martedì 15 novembre: una persona è stata colpito da cinque colpi di arma da fuoco. Si tratta del secondo conflitto a fuoco in meno di 12 ore. Secondo le prime ricostruzioni, la persona ferita sarebbe un uomo di circa 35 anni, pregiudicato e residente nella zona. I fatti sono avvenuti in corso Italia ad Anzio, comune del litorale a sud di Roma che dalla capitale dista poco meno di una sessantina di chilometri.

Il conflitto a fuoco e le condizioni della persona ferita

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dei fatti: gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza su quanto avvenuto. Secondo una prima analisi potrebbe essersi trattato di un agguato ai danni del 35enne, ma non è ancora escluso che possa trattarsi di un vero e proprio conflitto a fuoco. Attualmente ad occuparsi del caso sono i poliziotti del Commissariato di Anzio che stanno cercando di capire il movente che ha spinto l'autore del gesto per rintraccialo e bloccarlo.

Il trentacinquenne ferito è stato immediatamente trasportato all'ospedale della cittadina. Secondo le prime cure che gli hanno fornito i medici e gli infermieri, le sue condizioni non sembrano essere gravi e l'uomo non è in pericolo di vita.

L'agguato in nottata

Meno di 12 ore prima da quello accaduto in corso Italia c'è stato un altro agguato nella cittadina del litorale laziale. Già stanotte un'altra persona, un uomo sui 55 anni, anche lui pregiudicato, è stato vittima di un agguato. I fatti, in questo caso, si sono svolti in via di Oratorio di Santa Rita, dove il 55enne ha aperto le porte della sua abitazione all'aggressore che avrebbe immediatamente fatto fuoco procurandogli una ferita al piede.