Spari nel Pontino, uomo gambizzato nella notte ricoverato in ospedale: scattano le indagini Gli agenti della polizia di Stato di Fondi hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo nella notte scorsa.

A cura di Beatrice Tominic

Si è presentato in ospedale con una ferita di arma da fuoco ad una gamba. L'uomo è stato ricoverato immediatamente. Nel frattempo gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto subito scattare le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo.

Arriva in ospedale con una ferita da arma da fuoco: cosa è successo

I fatti sono avvenuti la scorsa notte. Questa mattina l'uomo, un quarantenne di Fondi, nella provincia pontina, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale e Santa Maria Goretti di Latina. Aveva una ferita di arma di arma da fuoco ad una gamba. Medici e infermieri sono accorsi per aiutare l'uomo e curagli la ferita. Nel frattempo hanno fatto scattare l'allarme alle autorità.

Dopo le prime visite, è parso chiaro in breve tempo che l'uomo sarebbe stato ricoverato per ulteriori cure e medicazioni per curare la grave ferita riportata a una gamba. Il proiettile, secondo quanto riportato dall'edizione locale de il Messaggero, avrebbe perforato il polpaccio passando la gamba da parte a parte.

Le indagini in corso

Secondo le prime informazioni emerse sul caso, l'uomo è stato raggiunto dal colpo di arma da fuoco nel corso della notte fra ieri e oggi, fra martedì 13 e mercoledì 14 maggio 2025, mentre si trovava a Fondi, comune in provincia di Latina. Non è ancora chiaro, però, cosa sia successo con esattezza. La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Latina, non appena informata dell'accaduto, ha allertato i colleghi di Fondi e aperto un fascicolo d'indagine per cercare di accertare e ricostruire le circostanze dell'accaduto. Non ci sono ulteriori dettagli sulle cause del ferimento o su eventuali responsabili.

Il quarantenne avrebbe spiegato a chi indaga di essere rimasto ferito nella zona di via Mola Santa Maria, a pochi passi dal Palazzetto dello Sporto, durante una rapina. Una versione che, però, sembra non convincere del tutto i poliziotti che stanno verificando altre piste, soprattutto quella legata al mondo dello spaccio di droga. Agli inquirenti spetta il compito di raccogliere più elementi possibili per capire cosa sia davvero successo.