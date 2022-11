Spari in strada al Trullo: gambizzato un 44enne davanti ai passanti Paura in strada al Trullo, dove un 44enne è stato ferito ad un piede da un proiettile davanti ai passanti. Indaga la polizia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Spari in strada al Trullo, dove a mezzogiorno di venerdì 4 novembre i residenti di via Buonconvento hanno sentito esplodere diversi colpi di pistola. I proiettili hanno raggiunto un uomo di quarantaquattro anni, con precedenti penali, che è rimasto ferito a un piede e trasportato con l'ambulanza in ospedale. Da quanto si apprende non si troverebbe in pericolo di vita. A compiere il gesto ignoti sulla cui identità stanno cercando di risalire gli agenti della Polizia di Stato.

Secondo le informazioni apprese era poco prima dell'ora di pranzo quando l'uomo con diversi precedenti è stato ferito a colpi di pistola per quello che gli investigatori ritengono sia un agguato per regolamento di conti. La scena si è svolta davanti ai passanti, che si sono trovati a poca metri di distanza degli spari. A raggiungerlo è stato un solo proiettile, che lo ha ferito al piede. L'uomo è riuscito a scappare e a nascondersi. Il personale sanitario l'ha poi preso in carico e trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale al San Camillo, dove i medici sono intervenuti sulla ferita d'arma da fuoco.

Le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo, che hanno svolto i rilievi e indagano per ricostruire l'accaduto e per cercare di risalire a chi ha compiuto il gesto. D'aiuto nelle indagini potrebbero rivelarsi le testimonianze delle persone presenti e le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, che i poliziotti hanno acquisito e passeranno al vaglio.