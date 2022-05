Spari in strada a Torre Spaccata: uomo gambizzato mentre porta a spasso il cane I carabinieri indagano per ricostruire il quadro di una gambizzazione. Un uomo è stato ferito da un colpo di pistola in via Belon ed è finito in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di 49 anni è stato gambizzato in via Belon in zona Torre Spaccata a Roma. Una ferita sopra al ginocchio a seguito della quale non è grave, ma ha ricevuto 25 giorni di prognosi. I fatti risalgono alla serata di ieri, sabato 21 maggio e sono avvenuti nei pressi dell'area verde del quadrante Sud-Est della Capitale. Secondo quanto ricostruito l'uomo si trovava in strada per portare a spasso il suo cane, quando è stato aggredito da una persona che gli si è avvicinata e ha tentato di rapinarlo. Lui ha opposto resistenza ed è stato raggiunto da un proiettile, mentre entrava nella sua auto. Ferito ha poi raggiunto da solo il Policlinico Casilino, rivolgendosi al pronto soccorso. Sono stati i medici stessi a chiamare i carabinieri come da prassi, in quanto il paziente presentava una ferita d'arma da fuoco.

Ad intervenire sono stati i militari della stazione Roma Alessandrina, ai quali il 49enne ha raccontato di essere appunto stato preso di mira e ferito da uno sconosciuto. I carabinieri stanno verificando la sua versione dei fatti, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Presenti anche i carabinieri della VII sezione del Nucleo Investigativo, per gli accertamenti di propria competenza. Fortunatamente da quanto si apprende l'uomo, che ha riportato una ferita poco al di sopra del ginocchio, non è grave. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma le sue condizioni di salute sono stabili.

Uomo accoltellato alla gola a Torvajanica

Una seconda aggressione a distanza di poche ore da quella di via Belon si è invece consumata a Torvajanica, sul litorale della provincia di Roma, dove stamattina un uomo di 47 anni è stato accoltellato alla gola da una persona al culmine di una lite in viale Po. Date le sue condizioni di salute, parse fin da subito gravi, è stato necessario il trasporto con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Il paziente rischia di morire. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Torvajanica, che sono sulle tracce dell'aggressore.