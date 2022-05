Uomo accoltellato a Torvajanica: ha una profonda ferita alla gola e rischia di morire Rischia di morire un 47enne con una profonda ferita alla gola, ferito stamattina in viale Po a Torvajanica.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di 47 anni è stato accoltellato alla gola in viale Po a Torvajanica e rischia di morire. I fatti risalgono alla mattinata di oggi, domenica 22 maggio, e sono avvenuti in zona Campo Ascolano nella frazione del Comune di Pomezia, sul litorale Sud della provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 8.30, l'uomo si trovava in strada all'altezza del civico 58, quando una persona gli ha inferto una profonda ferita alla gola. Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno raccontato che i due stavano discutendo e che l'aggressione è avvenuta al culmine della lite. A dare l'allarme è stato un passante, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza e delle forze dell'ordine per una persona gravemente ferita con arma da taglio.

Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato con urgenza all'ospedale. Date le sue condizioni di salute che sono parse fin da subito disperate, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza al San Camillo di Roma. Arrivato al pronto soccorso in condizioni critiche, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che sono intervenuti sulla ferita d'arma da taglio. Da quanto si apprende la vittima è gravissima e rischia di morire. Presenti i carabinieri della stazione di Torvajanica, che hanno svolto gli accertamenti del caso. I militari in merito all'accoltellamento hanno ascoltato alcune persone in caserma e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Tra gli altri aspetti della vicenda i carabinieri dovranno capire se la vittima e l'aggressore si conoscano e quale quadro si nasconda dietro al ferimento. I militari hanno anche verificato se nella zona circostante al punto in cui sono avvenuti i fatti siano presenti delle telecamere di videosorveglianza, che possano aver immortalato la scena o ripreso l'aggressore in fuga, il quale rischia di essere accusato per il reato di tentato omicidio. Le indagini sono in corso per risalire all'identità del responsabile.