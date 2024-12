Spari in strada a Roma Est, grave un uomo di 43 anni: indagini in corso

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Spari in strada a Roma est dove un uomo di 43 anni è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Non appena scattato l'allarme è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso, dove gli è stato assegnato un codice rosso per le gravi ferite riportate. Secondo le ultime informazioni si troverebbe ancora in ospedale.

Spari a Roma est: cosa è successo

I fatti risalgono a qualche sera fa e sono avvenuti nella periferia est della capitale, nella zona di Selvotta, più precisamente in via del Vermicino. Ad essere raggiunto dai colpi un uomo di 43 anni, di nome S.E. residente a Finocchio e con diversi precedenti per spaccio di droga.

L'uomo ha riportato diverse ferite di arma da fuoco ed è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto emerso fino ad ora, una persona avrebbe sparato mentre si trovava in via di Vermicino ed è stato colpito.

Le indagini in corso

Non appena raccolta la sua testimonianza, sono scattate le indagini: il suo racconto è al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di verificare e ricostruire quanto accaduto al quarantatreenne prima di essere stato colpito. Le indagini sono scattate da parte della Procura di Roma, che coordina tutti gli accertamenti. Non appena i medici si troveranno l'accordo, la vittima sarà ascoltata nuovamente. Nel frattempo le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, non è escluso che si possa trattare di un regolamento di conti, forse legato allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti. Ma al momento, da parte delle autorità, resta il massimo riserbo.