Spari alle case popolari di Val Melaina: trovati 5 bossoli nell’androne del palazzo A chiamare la polizia è stato un residente, che ha sentito gli spari. Quando gli agenti sono arrivati, non hanno trovato nessuno: ma per le scale c’erano i bossoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Il palazzo dove sono stati trovati i bossoli

Paura oggi a Roma, nel quartiere di Val Melaina. Alcuni colpi di pistola sono stati sparati nell'androne condominiale di un palazzo in via Val Melaina 34, alle case popolari. A lanciare l'allarme è stato un residenti, che ha sentito gli spari risuonare forti nel palazzo. Quando gli agenti della Polizia di Stato sono giunti sul posto però, non hanno trovato nessuno. Per le scale c'erano però i proiettili – di cui uno inesploso – segno che effettivamente qualcuno aveva sparato poco prima. Non risultano, almeno per il momento, persone ferite o danni alle cose.

Sul caso indaga la polizia del commissariato di Fidene e la scientifica, che ha sequestrato i bossoli per cercare di risalire all'arma che ha sparato. Gli investigatori visioneranno nelle prossime ore il materiale di sorveglianza delle videocamere di zona, sperano che possano fornire elementi utili a risolvere il caso. Al momento non sembra che ci siano testimoni di quanto avvenuto: diverse persone hanno avvertito distintamente gli spari, ma nessuno ha visto cosa è successo e chi è stato a premere il grilletto. Chi ha sparato si è poi dileguato immediatamente per le vie del quartiere, facendo perdere le proprie tracce.

Una cosa è certa: qualcuno questo pomeriggio ha impugnato un'arma e ha fatto fuoco dentro un palazzo, fortunatamente non colpendo nessuno. Se la pistola sia stata indirizzata verso qualcuno che poi è riuscito a fuggire, o se quegli spari siano stati ‘solo' un avvertimento per qualcuno che abita al civico 34, saranno gli investigatori a chiarirlo. Per adesso nessuna pista è esclusa, e tutte le possibilità sono al vaglio.