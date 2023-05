Spari al Don Bosco, uomo di 44 anni gambizzato mentre cammina per strada Si spara ancora nella capitale. Nella serata di ieri, verso le ore 22, un 44enne è stato colpito alle gambe nel quartiere Don Bosco, poi trasferito d’urgenza al Policlinico Tor Vergata: caccia ai due uomini che avrebbero agito in sella ad un motorino.

A cura di Beatrice Tominic

Stava camminando lungo via Giuseppe Chiovenda, nel quartiere Don Bosco, nel quadrante sud est quando è stato colpito da tre proiettili sparati uno dopo l'altro: è successo nella tarda serata di ieri, sabato 27 maggio. I colpi hanno raggiunto le gambe dell'uomo, un quarantaquattrenne con precedenti penali, come racconta la Repubblica. In breve tempo sono state numerose le segnalazioni arrivate al 112, il numero di emergenza unico, di residenti e passanti che hanno sentito esplodere i colpi per strada.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto in brevissimo tempo sono arrivate alcune volanti della polizia: gli agenti hanno trovato l'uomo riverso sull'asfalto. Con loro anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo nel vicino Policlinico di Tor Vergata, che dal luogo della sparatoria dista appena cinque chilometri in codice rosso. Una volta in ospedale il quarantaquattrenne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: per il momento sembra essere fuori pericolo di vita.

I rilievi della polizia

Sul luogo in cui sono stati esplosi i colpi in breve tempo sono arrivati anche gli agenti della squadra mobile e scientifica per effettuare i rilievi necessari. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che a sparare siano state due persone che avrebbero raggiunto la zona in sella ad un motorino e poi esploso tre colpi verso il quarantaquattrenne. Poi sarebbero sfuggiti: non si esclude che la vicenda possa essere legata ai contesti di organizzazioni criminali.

I precedenti

Si tratta della terza sparatoria in tre giorni nella capitale. I primi colpi sono stati esplosi al Quarticciolo venerdì sera, dove un uomo è stato colpito ad un gluteo mentre camminava lungo la strada. La seconda è scoppiata ieri, forse a causa di un litigio fra famiglie rom, in un parcheggio sulla Pontina: è rimasta ferita una donna incinta.