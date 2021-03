Spari in piazza Calipso ad Ostia, dove un uomo di trentotto anni è rimasto ferito e si trova ricoverato con prognosi riservata. I fatti risalgono alla serata di sabato scorso 6 marzo e sono avvenuti sul litorale romano. Secondo le informazioni apprese era intorno l'ora di cena quando i residenti hanno udito dei colpi di pistola esplosi in strada e spaventati hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo e Radiomobile di Ostia, che indagano per ricostruire l'accaduto e hanno ascoltato alcuni testimoni, nell'attesa che le condizioni di salute della persona ferita migliorino per poterci parlare. Il trentottenne, già noto alle forze dell'ordine, attinto da un proiettile sparato da una persona che poi si è data immediatamente alla fuga, è salito a bordo della sua auto e ha raggiunto l'ospedale GB Grassi di Ostia.

Sulla sparatoria di Ostia indagano i carabinieri

Arrivato al pronto soccorso del nosocomio lidense, il paziente è stato affidato alle cure dei medici. Date le sue condizioni di salute che sono parse fin da subito gravi per la ferita d'arma da fuoco, i medici lo hanno sottoposto alle cure necessarie al caso con una prognosi riservata. Da quanto si apprende tuttavia non si troverebbe in pericolo di vita ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza per estrarre il proiettile dal petto e scongiurare conseguenze ben più gravi. I militari oltre che ascoltare il racconto delle persone presenti al momento dell'accaduto hanno controllato se in zona siano presenti telecamere di video sorveglianza che possano aver immortalato quanto successo, per ricostruire con esattenzza la dinamica della sparatoria e risalire al responsabile. Le indagini sono in corso e al momento si mantiene il massimo riserbo.