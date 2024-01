Spari ad Anzio, un ragazzo di 17 anni ferito da colpi di arma da fuoco Un ragazzo di 17 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco. Il proiettile che lo ha colpito è stato sparato intorno alle 14.40 in via dei Pesci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Spari ad Anzio, Litorale Sud di Roma. Un ragazzo di 17 anni, nigeriano ma nato ad Anzio, è stato ferito da colpi di arma da fuoco. Il proiettile che lo ha colpito è stato sparato intorno alle 14.40 in via dei Pesci, quartiere Zodiaco nel comune costiero.

Stando a quanto riferisce la questura di Roma, il ragazzo è stato colpito al gluteo destro, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane è stato soccorso dal personale medico del 118 e accompagnato all'ospedale di Anzio. Qui i medici hanno disposto il trasferimento in via precauzionale all'ospedale San Camillo di Roma con un'eliambulanza. Fortunatamente, comunque, le sue condizioni non sono gravi.

Le indagini da parte della polizia sono tuttora in corso per risalire ai responsabili dell'episodio. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia scientifica.

Leggi anche Ragazzo di 24 anni reagisce a tentativo di rapina e viene ferito a colpi di pistola ad Ardea

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale Il Granchio, il ragazzo sarebbe stato avvicinato sotto la sua abitazione da almeno tre persone, vestite in maniera elegante, a quanto sembra. Una di queste persone gli ha sparato un colpo di pistola tra la coscia e il gluteo destro. Gli aggressori sono quindi scappati facendo perdere le loro tracce.

Quello di oggi è il terzo fatto di sangue avvenuto nel corso di pochi giorni a Roma e provincia: nella notte tra venerdì e sabato è stato ucciso un ragazzino di 14 anni a Monte Compatri, nel parcheggio della stazione Pantano della Metro C. Ieri sera in largo Edoardo Tabacchi, al Corviale, è stato ucciso un 33enne ed è stato ferito un trentenne. In tutti e tre i casi, compreso quello di oggi, sono stati sparati diversi colpi di pistola.