Spari a Velletri, 20enne ferito a colpi di pistola in un agguato soccorso in codice rosso Paura in strada a Velletri, dove ieri pomeriggio un 20enne con precedenti per droga è stato ferito alle gambe da colpi di pistola ed è finito in ospedale. L’ipotesi è un regolamento di conti, indagano Procura e polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Spari in strada nel Comune di Velletri, dove un ragazzo di vent'anni è rimasto gravemente ferito da alcuni colpi di pistola. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 29 ottobre, nei pressi di una palestra nel territorio dei Castelli Romani, in provincia di Roma. L'ipotesi è che si sia trattato di un regolamento di conti, ad essere presi di mira sarebbero due fratelli noti alle forze dell'ordine e con precedenti per spaccio di droga. Uno dei due è rimasto ferito ed ha dovuto ricorrere a cure mediche, mentre l'altro ne è uscito illeso.

Secondo quanto ricostruito finora e riportato da alcune testate locali al momento dei fatti erano circa le ore 18.30 e i due fratelli erano saliti a bordo di un Suv. Improvvisamente si è avvicinato loro un uomo col volto coperto armato di pistola, che ha sparato. A rimanere ferito è stato il ventenne, che era seduto al lato del conducente. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il ventenne e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Velletri. Da quanto si apprende fortunatamente non rischierebbe di morire, i proiettili lo hanno raggiunto alle gambe, non hanno colpito punti vitali.

L'uomo poi è scappato a bordo di uno scooter guidato da un complice, e ha fatto perdere almeno per il momento le proprie tracce. Presenti sul luogo della sparatoria gli agenti di polizia del distretto di Velletri e le squadre della polizia Scientifica, che hanno svolto i rilievi e indagano per ricostruire la dinamica dell'acacduto e risalire al responsabile. Le indagini sono in corso, coordinate dalla Procura della Rebpubblica di Velletri, che indaga per il reato di tentato omicidio. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona, che potrebbero aiutare gli inquirenti a risalire all'aggressore.