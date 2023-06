Spari a Ostia, agguato in pieno giorno sul lungomare: ferito un 36enne Stando a quanto si apprende, qualcuno ha sparato a un uomo di 36 anni di nazionalità cilena. Quest’ultimo è stato soccorso e accompagnato all’ospedale Grassi, dov’è in attesa di essere operato.

A cura di Enrico Tata

Un agguato in pieno giorno sul lungomare Duca degli Abruzzi a Ostia. Stando a quanto si apprende, qualcuno ha sparato a un uomo di 36 anni di nazionalità cilena. Quest'ultimo è stato soccorso e accompagnato all'ospedale Grassi, dov'è in attesa di essere operato per una ferita al fianco. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi. La polizia indaga sui fatti.

Secondo le prime ricostruzioni, il fatto è avvenuto intorno alle 7 di oggi, lunedì 19 giugno. Le forze dell'ordine sono state allertate con una telefonata arrivata al 112, ma sul posto gli agenti non hanno trovato nessuno. Si sono quindi recati in ospedale e hanno potuto raccogliere la versione del ferito.

L'episodio è avvenuto a neanche 24 ore di distanza da quello che sembra un altro agguato. Due persone sono state ferite con colpi di arma da fuoco e sono state accompagnate da un'automobile al pronto soccorso dell'ospedale Pertini di Roma. La macchina è misteriosamente ripartita dopo aver fatto scendere i due feriti. Stando alle prime ricostruzioni, l'agguato potrebbe essere avvenuto nella zona di San Basilio, periferia Est di Roma. I diretti interessati, tuttavia, non hanno voluto rispondere alle domande degli investigatori.