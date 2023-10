Sparatoria su via Flaminia: 41enne ferito in gravi condizioni. C’è un fermato L’uomo ferito e in fuga ha raggiunto da solo l’ospedale. Prima di perdere conoscenza ha riferito alle forze dell’ordine il nome del suo presunto aggressore che è stato fermato. Ancora da chiarire il movente del tentato omicidio.

A cura di Redazione Roma

Una sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di oggi a Roma su via Flaminia, poco dopo il cimitero, alla periferia Nord di Roma. Un uomo è stato raggiunto da un colpo di proiettile al torace e, dandosi alla fuga inseguito dal suo aggressore, è arrivato da solo in ospedale guidando nonostante perdesse molto sangue dalla ferita. Arrivato di fronte al pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Andra, è sceso dall'auto ed è stato immediatamente soccorso dal personale medico.

Il presunto responsabile indicato dalla vittima

Prima di perdere conoscenza il quarantunenne di nazionalità italiano, ha riferito alle forze dell'ordine il nome del suo presunto aggressore. Poco dopo la persona indicata dal ferito, un cittadino di nazionalità albanese di quarantacinque anni, è stato fermato dalle forze dell'ordine e ora la sua posizione è a vaglio: rischia un'incriminazione per tentato omicidio. Da quanto si apprende si tratta si un pregiudicato già noto alla polizia, che non ha avuto difficoltà a individuarlo.

Indagini per chiarire il movente del tentato omicidio

Ancora tutto da chiarire il movente di quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito ascoltando diversi testimoni presenti sul posto, i due uomini avrebbero avuto un alterco al culmine del quale il 45enne ha estratto la pistola e sparato. Vista la facilità con cui ha saputo indicare il nome di chi gli aveva sparato, appare ovvio che i due uomini si conoscessero e che con tutta probabilità avessero un appuntamento. Non è escluso che il tentato omicidio sia legato a un regolamento di conti in ambienti criminali, ma non è escluso che si possa trattare di un movente personale.