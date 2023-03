Sparatoria ad Aprilia, ferito 29enne nell’androne di un palazzo Sparatoria ad Aprilia, dove ignoti hanno aperto il fuoco contro un 29enne nell’androne di un palazzo in via Parigi.

Un uomo di ventinove anni è rimasto ferito in una sparatoria nell'androne di un palazzo in via Parigi ad Aprilia. I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, venerdì 17 marzo, e sono avvenuti nel territorio della provincia di Latina. Non è ancora chiaro il quadro della vicenda né il movente dell'aggressione, aspetti sui quali indagano i carabinieri della stazione di Aprilia. Secondo le informazioni apprese persone delle quali al momento non è nota l'identità hanno aperto il fuoco sparando alcuni colpi con una pistola, che hanno raggiunto alle gambe un uomo, già noto alle forze dell'ordine, all'ingresso di una palazzina nel quartiere Toscanini. Il rumore forte degli spari ha destato l'attenzione dei residenti, che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il ventinovenne e lo ha trasportato con urgenza in una clinica territoriale. Arrivato nella struttura sanitaria i medici sono intervenuti sulle ferite d'arma da fuoco riportate agli arti inferiori, ma le sue condizioni di salute non preoccupano e non rischia la vita. Al momento non sono ancora noti gli autori del gesto, che dopo aver sparato si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. I militari coordinati dalla locale Procura li stanno cercando, setacciando il territorio. Hanno ascoltato alcune persone e passato al vaglio le telecamere di sorveglianza presenti nella zona in cui si sono svolti i fatti, per verificare se abbiano immortalato la sparatoria o gli aggressori in fuga. Non è chiaro se la vittima conosca i suoi aggressori, verrà ascoltata nel tentativo di ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dei responsabili. Le indagini sono in corso.