Sparano a un cane, il jack russell Leone muore dopo tre giorni di agonia

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È morto dopo tre giorni di agonia un jack russell, ferito gravemente da un proiettile a Sezze, in provincia di Latina. È la tragica storia di Leone, dieci anni, che raggiunto da un proiettile è deceduto. A raccontarla Latina Oggi, per il cane non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarlo.

I proprietari di Leone, che hanno sporto denuncia, si sono trovati ad affrontare un dramma, costretti a dovergli dire addio da un momento all'altro, a causa di un atto crudele. Chi gli ha sparato non è ancora stato individuato e purtroppo non è neanche detto che accadrà, probabilmente il suo gesto rimarrà impunito.

Secondo quanto ricostruito Leone si trovava fuori casa nella periferia di Sezze chiamata Melogrosso, quando qualcuno di passaggio di cui non è al momento nota l'identità e che portava con sé un'arma lo ha preso di mira come fosse un tiro al bersaglio, gli ha puntato contro la pistola e gli ha sparato, centrandolo. Il proiettile lo ha raggiunto, ferendolo gravemente. Quando i proprietari sono rientrati lo hanno trovato a terra in una pozza di sangue. Subito hanno preso l'auto e lo hanno adagiato al suo interno, per poi recarsi alla clinica veterinaria più vicina.

Il veterinario ha fatto il possibile per intervenire sulla ferita d'arma da fuoco nel tentativo di salvarlo, purtroppo Leone non ce l'ha fatta ed è morto dopo tre giorni di agonia per le gravi lesioni interne provocate dal proiettile, che gli sono risultate fatali. La vicenda si è diffusa rapidamente in città e sui social network, provocando lo sdegno degli utenti per il gesto crudele, l'ennesima violenza nei confronti degli animali, vittime innocenti della mano dell'uomo. Tanti i commenti di vicinanza ai proprietari.