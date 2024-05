video suggerito

Spara i ‘botti’ per festeggiare i 18 anni del figlio: capannone prende fuoco, 300mila euro di danni Un uomo di 50 anni è stato denunciato per fuochi pericolosi e danneggiamento. Ha sparato dei fuochi d’artificio che hanno causato un enorme incendio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha sparato dei fuochi d'artificio per festeggiare i diciotto anni del figlio: uno di questi petardi è finito su alcuni cartoni accatastati in un magazzino accanto la loro abitazione, incendiandoli. Il risultato è stato che i capannoni del magazzino hanno preso fuoco, distruggendosi completamente. Totale dei danni: 300mila euro.

L'episodio, riportato da Il Corriere della Sera, è avvenuto a Ferentino lo scorso 19 maggio, in via Casilina Sud. Un ragazzo stava festeggiando il compleanno con gli amici e la famiglia quando il padre, allo scoccare della mezzanotte, ha deciso di accendere dei fuochi d'artificio. Quella che doveva essere una sorpresa gradita si è però trasformata ben presto in un dramma. Uno dei petardi, spinto dal vento, è finito su un mucchio di cartoni accatastati nel vicino Magazzino Orizzonte, incendiandoli. Le fiamme si sono sparse immediatamente, avviluppando i capannoni, che sono andati completamente distrutti.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio e i carabinieri di Frosinone per le indagini del caso. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, con la struttura che è andata completamente distrutta. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire come avesse fatto l'incendio a svilupparsi. Dopo una breve indagine sono riusciti a capire che le fiamme erano arrivate da una casa vicino, e hanno rintracciato la famiglia, dove era stato festeggiato il compleanno. Il padre del ragazzo, un 50enne, è stato denunciato. Deve rispondere dell'accusa di fuochi pericolosi e danneggiamento.