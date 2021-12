Spara all’amico perché per sbaglio gli uccide il cane durante la battuta di caccia: arrestato Un cacciatore ha ucciso per sbaglio in cane dell’amico mentre stavano cercando della selvaggina nei boschi di Latina. L’uomo gli ha quindi sparato col fucile.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo ha sparato all'amico durante una battuta di caccia perché per sbaglio quest'ultimo gli ha ucciso il cane. È accaduto a Latina, nei pressi del Parco nazionale del Circeo. A quanto si apprende i due cacciatori erano usciti insieme alla ricerca di selvaggina con i cani quando, per un fatale errore, il 30enne ha colpito il cane dell'amico credendo si trattasse di un animale selvatico. Il segugio è morto sul colpo, per lui non c'è stato nulla da fare. Il padrone, disperato, appena ha visto il suo amico a quattro zampe deceduto, ha preso il fucile a pallini e ha sparato alla gamba dell'amico che accidentalmente aveva ucciso il segugio. Il 30enne è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato per essere operato: non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. L'uomo che ha sparato invece, un 60enne del posto, è stato arrestato dai carabinieri.

Spara all'amico che gli ha ucciso il cane: arrestato 60enne

Solo per un caso il 30enne non è stato ferito in modo più grave. Un episodio folle che sarebbe potuto finire in tragedia se i proiettili sparati dal cacciatore avessero colpito qualche punto vitale. Così fortunatamente non è stato, e il 30enne alla fine se la caverà, anche se ci vorrà un po' affinché la ferita alla gamba guarisca del tutto. Nulla invece si è potuto fare per il povero cane: a lui, i proiettili, non gli hanno lasciato scampo. È deceduto sul colpo, quasi non rendendosi conto di quanto è successo. Spesso gli animali rimangono feriti durante le battute di caccia. Soprattutto i cani, che a volte ingaggiano scontri con la selvaggina, e rimangono feriti, spesso anche mortalmente.