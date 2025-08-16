roma
Spara ai ladri in casa col fucile, uno dei due ferito alla gamba: proprietario denunciato

Il ladro è rimasto ferito a una gamba, ed è stato arrestato. Denunciato anche il proprietario dell’abitazione per lesioni aggravate dall’uso di arma da fuoco.
Un uomo di 72 anni ha sparato col fucile da caccia a due ladri che nella notte si erano introdotti nella sua abitazione. L'uomo, che già nei giorni scorsi aveva denunciato furti nella sua casa, è stato denunciato per lesioni aggravate dall'uso di arma da fuoco: uno dei due ladri, infatti, è stato colpito da un proiettile alla gamba. Quest'ultimo, un 48enne con precedenti penali già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Latina, insieme a quelli della Stazione di Pontinia, accorsi sul posto non appena ricevuta la chiamata dal 112. Il complice, invece, è riuscito a fuggire e per il momento ha fatto perdere le sue tracce.

L'episodio è avvenuto questa notte in un'abitazione del centro di Pontinia. Il 72enne ha sentito nella notte dei rumori sospetti all'interno della sua abitazione: ha imbracciato il fucile da caccia e lo ha puntato verso i due ladri che si erano introdotti nell'appartamento, sparando dei colpi e ferendone uno. Sentendo gli spari, il figlio dell'uomo è accorso, correndo dietro i due uomini che nel frattempo stavano scappando. L'uomo è riuscito a bloccare il 48enne ferito a una gamba e a tenerlo immobile fino all'arrivo dei militari. L'altro, invece, è riuscito a fuggire.

Il 48enne, portato in ospedale per essere medicato, è stato arrestato in flagranza di reato per il furto nell'abitazione, mentre il 72enne è stato denunciato per lesioni aggravate dall'uso di arma da fuoco. Indagini sono tuttora in corso per identificare il secondo uomo che è riuscito a fuggire e, almeno per il momento, a far perdere le sue tracce.

