Tre ex carabinieri sono stati arrestati con le accuse di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio, peculato, falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale. Erano già stati espulsi dall'Arma anni fa per lo stesso motivo in seguito all'iter disciplinare di stato: non era stata aspettata la fine del procedimento penale perché gli illeciti erano già stati accertati, e dopo la sospensione hanno perso il grado ‘per rimozione'. Oggi, l'arresto. Oltre a loro sono state eseguite perquisizioni personali e locali nei confronti di cinque persone, con i quali i tre ex militari avevano dei rapporti relazionali, indagati sempre per traffico di sostanze stupefacenti. Una quarta persona è stata arrestata in flagrante perché trovata in possesso di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. È accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Arrestati ex carabinieri, le indagini partite nel 2015

Le indagini sono partite nel 2015, quando i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno cominciato ad avere sospetti su un militare per i suoi contatti con persone organiche a gruppi criminali di zona che avevano precedenti per stupefacenti. Dalle indagini è emerso che il carabiniere stava collaborando con due colleghi, con i quali aveva avviato un traffico di stupefacenti, la cui base era all'Infernetto. In un garage di uno dei tre militari sono stati documenti vari movimenti di hashish, trovato poi nel corso di una perquisizione effettuata nel 2016. Subito sono stati adottati provvedimenti amministrativi nei loro confronti, con la sospensione dal servizio e poi l'espulsione al termine dell'iter disciplinare. Oggi sono stati portati in carcere.