Spaccata alla Montagnola, i ladri distruggono la banca ma il furto fallisce e scappano L’ingresso della filiale di Blu Banca in piazzale dei Caduti della Montagnola, a Roma, è stato completamente distrutto dai malviventi. Il furto è fallito e i malviventi sono scappati a bordo di un’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook Alessandro Palazzotti

‘Spaccata' alla Montagnola. I ladri hanno tentato di rubare un bancomat, ma il furto è fallito e sono scappati a mani vuote. Come si vede nella fotografia pubblicata sui social, l'ingresso della filiale di Blu Banca in piazzale dei Caduti della Montagnola, a Roma, è stato completamente distrutto dai malviventi. A bordo di un furgone hanno sfondato il muro e hanno tentato di prendere il bancomat dell'istituto di credito, ma il tentativo è fallito e loro sono scappati a bordo dell'automobile di un complice.

Tentato furto in banca alla Montagnola, indagini in corso

Sul posto i poliziotti del reparto volanti e i colleghi dei commissariati San Paolo e Colombo. Le indagini sono tuttora in corso. Le forze dell'ordine fanno sapere che saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca per ricostruire quanto accaduto. Il tentativo di furto, secondo quanto accertato, è avvenuto intorno alle 3 di notte. Per il momento nessuno dei malviventi è stato identificato e rintracciato.