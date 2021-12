Sospesi i concerti dell’Accademia di Santa Cecilia: l’orchestra è in quarantena Alcuni membri dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sono finiti in quarantena e per questo i concerti previsti per questa settimana.

A cura di Enrico Tata

Alcuni membri dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sono finiti in quarantena e per questo i concerti previsti per questa settimana, cioè quelli del 10, dell'11 e del 12 dicembre, sono stati sospesi "a titolo prudenziale". Gli eventi sono stati spostati, come detto, "a causa della quarantena prescritta per alcuni elementi del complesso sinfonico".

Sospesa la programmazione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia

Sulla pagina Facebook dell'Accademia di Santa Cecilia si legge: "La programmazione della stagione da camera e sinfonica prevista riprenderà la prossima settimana. I concerti saranno recuperati nei prossimi mesi. L'Accademia ne fornirà tempestiva comunicazione agli abbonati dei turni G-G1-V-V1-S-S1, che in ogni caso potranno accedere in sala con lo stesso tagliando d'abbonamento. Per i biglietti acquistati potrà essere richiesto il rimborso a partire dal 13 dicembre fino al 20 dicembre 2021 con le seguenti modalità: per i biglietti acquistati in Auditorium, rimborso al botteghino; per i biglietti acquistati online, rimborso effettuato direttamente da TicketOne". Stando a quanto si apprende, gli orchestrali finiti in quarantena sarebbero circa venti. In programma questa settimana c'era il concerto per pianoforte n. 3 di Rachmaninoff con il solista russo Andrei Korobeinikov e diretto da Markus Strenz.

Anche l'anno scorso, ad ottobre, si verificò un problema simile all'interno dell'orchestra: alcuni membri del coro di Santa Cecilia, infatti, risultarono positivi al Covid-19 e tutti i colleghi finirono in quarantena preventiva per dieci giorni. Anche in quel caso i concerti furono rimandati a data da destinarsi.