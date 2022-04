Sorpreso mentre deruba la suocera, massacra di botte il cognato: arrestato Dopo aver rubato 50 euro alla suocera, ha picchiato il cognato che era arrivato in difesa di sua madre: per l’uomo è scattato l’arresto per rapina impropria e lesioni.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Ѐ successo nel giorno della vigilia di Pasqua, sabato 16 aprile, all'interno di un appartamento in via Pisino, a Tor de' Schiavi, poco lontano dalla Villa Gordiani, nel quadrante ad est della capitale. Qui, a seguito di un furto ai danni della suocera, un uomo ha picchiato ferocemente il cognato, giunto in difesa della madre.

La donna ha, infatti, sorpreso suo genero, un uomo di 46 fino ad ora incensurato, mentre stava rubando dalla sua borsa dei soldi: lo avrebbe trovato con una banconota da 50 euro già in tasca. Come si legge in un articolo de Il Corriere della Sera, non è ancora stato accertato se si sia trattato di un episodio isolato o meno. Dopo essere stato scoperto, l'uomo ha iniziato a minacciare sua suocera, i due si sono insultati e hanno dato vita ad un violento litigio.

L'arrivo del figlio della donna

Una volta iniziato il litigio, li avrebbe raggiunti il figlio della donna e cognato del presunto ladro, presente anche lui in quel momento all'interno dell'appartamento. Il secondo uomo, un 44enne, arrivato per difendere sua madre, però, ha avuto la peggio: suo cognato, infatti, gli si è scagliato contro iniziandolo a massacrare di botte. Il 44enne è stato picchiato e colpito più volte al viso con violenza, ricevendo numerosi pugni da parte del cognato, fino a quando non è caduto sul pavimento.

I soccorsi

A seguito della caduta del 44enne, è stato allertato il numero di emergenza unico 112: sul posto sono immediatamente arrivate alcune volanti della polizia che hanno preso in consegna e condotto in commissariato l'uomo, arrestato per rapina impropria e lesioni. Il cognato, invece, dopo essere stato picchiato per aver difeso sua madre, si trova ricoverato in ospedale: a seguito delle visite del personale medico, gli sono stati disposti 40 giorni di prognosi per lesioni al volto.