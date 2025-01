video suggerito

Sorpreso con bottino da 100mila euro, riesce a fuggire: arrestato nel campo rom di via Gordiani Il ragazzo, un 28enne, era stato fermato la sera del 15 dicembre insieme a un complice, ma era riuscito a fuggire. I carabinieri lo hanno arrestato nel campo rom di via Gordiani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Roma Parioli con l'accusa di furto in abitazione e possesso di documenti di identificazione falsi. I militari lo hanno raggiunto nel campo rom di via Gordiani, dove abitava, e lo hanno portato in carcere. Era ricercato dallo scorso 15 dicembre, quando venne sorpreso con un complice a bordo di un'auto in via della Lega Lombarda con arnesi da scasso e oggetti prelevati da varie abitazioni dal valore complessivo di 100mila euro. In quell'occasione era riuscito a scappare, mentre il complice – che si trova ancora in carcere – venne arrestato.

Come detto, i fatti risalgono al 15 dicembre. In quell'occasione, i carabinieri di pattuglia fermarono una macchina in via della Lega Lombarda, al Nomentano. A bordo c'erano due ragazzi, uno di 28 e uno di 21 anni, insieme a diversi oggetti preziosi rubati da alcuni appartamenti. Gioielli, orologi, Rolex, borse griffate, per un totale di circa 100mila euro. Il 28enne è riuscito a fuggire a piedi, facendo perdere le sue tracce, mentre il 21enne è stato arrestato e portato in carcere. L'intera refurtiva è stata sequestrata e poi ridata ai proprietari.

Da quel giorno le indagini sono andate avanti incrociando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per riuscire a capire dove fosse fuggito il 28enne. I carabinieri lo hanno poi rintracciato nel campo rom di via Gordiani, e lo hanno trovato in possesso di diversi documenti falsi, che sono stati sequestrati. Il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per lui la custodia cautelare in carcere, con l'accusa di furto in abitazione e possesso di documenti di identificazione falsi.