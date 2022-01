Sorelle anziane trovate senza vita in casa: erano morte da giorni S’indaga sulla morte improvvisa di due sorelle anziane trovate entrambe senza vita in casa in via Tiburtina a San Lorenzo.

A cura di Alessia Rabbai

Due sorelle anziane sull'ottantina sono state trovate morte nella loro abitazione di via Tiburtina in zona San Lorenzo a Roma. Il rinvenimento risale alla mattinata di ieri, domenica 16 gennaio. A dare l'allarme intorno alle ore 9 è stato il fratello che, proccupato per non riuscire da giorni a mettersi in contatto con loro, lo ha segnalato al Numero Unico delle Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Le donne abitavano insieme in un'abitazione al terzo piano di un palazzo. Ricevuta la richiesta d'aiuto sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Scientifica, il personale sanitario in ambulanza e i vigili del fuoco. I pompieri hanno aperto la porta e sono entrati all'interno dell'appartamento.

Le due sorelle anziane trovate morte in casa

Dentro c'erano le due sorelle esanimi, come riportaIl Corriere della Sera, una distesa sul pavimento e l'altra al letto. Putroppo inutile ogni intervento da parte dei paramedici di salvargli la vita. Al rinvenimento ha fatto seguito l'intervento del medico legale, che ha accertato il decesso e ha svolto i primi accertamenti sulle salme delle defunte, sulle quali da quanto si apprende almeno in un primo momento non sono stati trovati segni di violenza, che possano far pensare ad un'eventuale aggressione da parte di estranei.

Ipotesi malore

Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Lorenzo, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento si indaga a 360 gradi. Tuttavia l'ipotesi maggiormente considerata è che si sia trattato di un malore improvviso, l'appartamento era infatti in ordine, porte e finestre non presentavano segni di scasso. Resta un mistero per ora il fatto che la morte le abbia colte insieme. Data l'eccezionalità del caso sulle salme delle due anziane, trasferite al termine degli accertamenti sul posto all’obitorio del Verano, sarà effettuata l'autopsia, come disposto dall'Autorità Giudiziaria. I risultati degli esami autoptici faranno chiarezza sulle cause esatte che hanno provocato il decesso.