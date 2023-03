“Sono tua nipote, mi servono i soldi per una borsa di studio”: 41enne ruba 4mila euro a un’anziana La donna, una 41enne campana, è stata denunciata dai carabinieri. Avrebbe truffato un’anziana portandole via 4mila euro, fingendo di essere la nipote.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di quarantuno anni è stata denunciata dai carabinieri della sezione operativa di Bracciano e della stazione di Anguillara Sabazia per aver truffato una donna anziana, portandole via 4mila euro. La vittima del raggiro credeva di aver consegnato i soldi per la nipote, per aiutarla a prendere una borsa di studio. Non era così, la signora era in realtà l'ennesima vittima della cosiddetta ‘truffa del finto nipote'.

Le indagini sono durate alcune mesi, fino a che i carabinieri non hanno individuato la donna di quarantuno anni ritenuta responsabile della truffa. Si tratta di una donna residente in Campania, per però sarebbe andata ad Anguillara Sabazia per raggirare la signora.

La truffa risale allo scorso ottobre. La vittima era nella sua abitazione, quando l'ha chiamata una donna fingendosi la nipote. La truffatrice ha detto all'anziana che le servivano 4mila euro a titolo di garanzia per una borsa di studio che aveva vinto. Subito dopo era arrivata la chiamata di un finto addetto postale che confermava quanto detto dalla finta nipote. Ha inoltre detto all'anziana che sarebbe passato qualcuno a prendere i soldi, e che se non li aveva andavano bene anche i gioielli.

In totale buona fede, l'anziana ha dato tutto ciò che aveva all'uomo che si era presentato alla sua porta. Sono stati i familiari a capire che la donna era stata raggirata e a presentare denuncia ai carabinieri, che hanno fatto immediatamente partire le indagini. Non è ancora stato identificato il complice della donna, e non è escluso che queste persone si siano rese protagoniste di altre truffe sempre ai danni di gente anziana.