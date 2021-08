Sondaggi elezioni comunali Roma 2021, Michetti al 37 per cento e Gualtieri al 29 Il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, al 37 per cento, quello del centrosinistra, Roberto Gualtieri, al 29 per cento e Virginia Raggi, la sindaca uscente, al 22 per cento. Questi i risultati di un sondaggio commissionato dalla lista Sinistra Civica Ecologista sull’esito delle elezioni comunali di Roma che si terranno il 3 e 4 ottobre.

A cura di Enrico Tata

Secondo un sondaggio commissionato dalla lista Sinistra Civica Ecologista e pubblicato sul quotidiano Il Tempo, Enrico Michetti sarebbe in netto vantaggio sui suoi avversari. Il candidato del centrodestra conquisterebbe il 37 per cento delle preferenze al primo turno delle elezioni amministrative di Roma in programma per il 3 e 4 ottobre. Il 19 per cento dei voti andrebbero a Fratelli d'Italia, l'8,1 per cento alla Lega, il 4 per cento a Forza Italia, lo 0,7 per cento a Rinascimento-Cambiamo di Vittorio Sgarbi e il 2,9 per cento alla lista Civica di Michetti.

Il sondaggio: Gualtieri al 29 per cento, Raggi al 22 per cento

Il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, si attesterebbe al 29 per cento, grazie al 20,9 per cento del Partito democratico, il 2,9 per cento della lista Sinistra Civica Ecologista, il 2,6 per cento della lista civica per Gualtieri, l'1,8 per cento dei Verdi, lo 0,7 per cento della lista Roma Futura e lo 0,4 per cento di Demos. La sindaca uscente Virginia Raggi arriverebbe al 22 per cento, ma i voti della sua lista civica non sono stati rilevati, quindi è possibile che la percentuale sia più alta. Carlo Calenda arriverebbe al 13-14 per cento: la sua Azione conquisterebbe il 5,6 per cento dei consensi, Italia Viva non andrebbe oltre l'1,5 per cento e un 6,3 per cento di altre liste.

Secondo le deputate della Lega Sara De Angelis e Barbara Saltamartini il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, sarebbe in calo nei sondaggi. Così De Angelis: "A sinistra il nervosismo cresce: i sondaggi danno Gualtieri in picchiata, e al PD tocca fare i conti con la proposta di un candidato di centrodestra che si dimostra vicino ai cittadini e capace di comprenderne le esigenze. Il consenso di Michetti si consolida, quello degli altri tra battute e provocazioni si affievolisce. Questo perchè i romani sanno riconoscere tra balle e concretezza”. Così invece Saltamartini: "Gualtieri nei sondaggi non buca, e non si avvicina nemmeno a Enrico Michetti. La sinistra può dire quello che vuole: è fallimentare la scelta di un figuro grigio, scollato dal comune sentire della città, che da ministro avrebbe potuto dimostrare vicinanza ai romani, ma ha preferito comprare gli inutili banchi a rotelle voluti dall'amico Conte. Roma ha la possibilità di cambiare, finalmente: dopo Marino e Raggi, la Capitale con Michetti può riprendere il suo cammino".