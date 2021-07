È al 14esimo posto nella classifica dei presidenti di Regione più graditi dai cittadini. Ma il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è, tra i suoi colleghi, quello che ha guadagnato più consensi, in percentuale, nell'ultimo anno caratterizzato dalla pandemia da coronavirus. Evidentemente i residenti nel Lazio hanno apprezzato la sua gestione di questa crisi sanitaria ancora in corso. Secondo la classifica sulla popolarità dei governatori pubblicata dal Sole 24 Ore, Zingaretti è passato dal 31 per cento, percentuale registrata nel giorno delle elezioni, all'attuale 43 per cento. Un incremento di oltre il 10 per cento. Al secondo posto in questa speciale classifica Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, e Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, che hanno guadagnato il 9,2 e l'8,2 per cento nei consensi. Nella classifica complessiva del gradimento dei governatori il primo posto è del Veneto con Luca Zaia. Al secondo posto Bonaccini e al terzo Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia. Al terzo posto a parimerito c'è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Quest'ultimo ha perso il 10 per cento dei consensi rispetto al giorno delle elezioni, ma ha guadagnato rispetto al 2020 il 13 per cento. Zingaretti dal 2020 al 2021 ha invece guadagnato il 12 per cento dei consensi.

Raggi 94esima, ma più 5% consensi in un anno

Nella classifica di gradimento dei sindaci, la prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, è al 94esimo posto. Tuttavia anche in questo caso si registra un incremento del consenso rispetto allo scorso anno (più 5 per cento rispetto al 2020).

La classifica di gradimento dei presidenti di Regione

Questa la classifica di gradimento dei presidenti di Regione pubblicata dal Sole 24 ore:

Luca Zaia – Veneto Stefano Bonaccini – Emilia Romagna Massimiliano Fedriga – Friuli Venezia Giulia Vincenzo De Luca – Campania Giovanni Toti – Liguria Alberto Cirio – Piemonte Eugenio Giani – Toscana, Francesco Acquaroli – Marche, Nello Musumeci – Sicilia

10. Attilio Fontana- Lombardia

12. Nicola Zingaretti-Lazio