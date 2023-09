Traffico bloccato oggi a Piazza Venezia a Roma, smottamento a causa dei cantieri della metro C Traffico bloccato a piazza Venezia a Roma per uno smottamento avvenuto nella notte nei cantieri della Metro C. Automobili deviate verso il Lungotevere.

A Piazza Venezia si è verificato nella notte di oggi, giovedì 14 settembre, uno smottamento in uno dei cantieri della Metro C, per la precisione in via del Teatro di Marcello. L'evento, fa sapere l'ufficio stampa del Comune di Roma, ha interessato anche la parte carrabile della piazza nel cuore di Roma. Ancora sconosciute le cause dello smottamento. Centinaia di cittadini sono rimasti imbottigliati nel traffico e molte, come comprensibile, sono le proteste.

Traffico deviato sul Lungotevere dopo lo smottamento a Piazza Venezia

Stando a quanto si apprende, il traffico è stato deviato verso il Lungotevere con forti ripercussioni sul traffico della zona. Sul posto sono presenti numerose pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, che stanno cercando di gestire il traffico.

A piazza Venezia decine di vigili urbani a gestire il traffico

Le imprese sono sul cantiere per cercare nel minor tempo possibile di normalizzare la situazione, fa sapere ancora il Campidoglio. Il traffico è letteralmente bloccato in tutta la zona, come si può vedere dallo screen di Google Maps riportato in basso.

Chiusa via del Teatro Marcello

Stando a quanto comunica LuceVerde, la chiusura stradale per lo smottamento interessa via del Teatro Marcello all'altezza di vico Jugario. Il traffico veicolare in arrivo da via Nazionale, quindi, non viene fatto transitare per piazza Venezia, ma viene deviato verso via del Plebiscito e corso Vittorio Emanuele.