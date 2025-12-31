“Smettila di filmare le ragazze sull’autobus”: minore accusa 56enne, lui lo prende a cinghiate

Immagine di repertorio

Panico a bordo di un autobus la scorsa sera in via Millevoi a Roma, in zona Cecchignola. Un uomo di 56 anni si è scagliato contro un passeggero minorenne picchiandolo con la cintura dopo che quest'ultimo lo aveva accusato di stare filmando di nascosto una ragazza. Una discussione durata più di un'ora e che ha costretto l'autista a chiamare il 112, con il successivo intervento dei carabinieri per riportare la calma.

I fatti sono accaduti nella sera di lunedì 29 dicembre. Un ragazzo minorenne che stava sul 720 ha accusato un uomo di stare filmando di nascosto una ragazza. Aveva visto dei movimenti col cellulare che gli erano sembrati sospetti e quindi gli ha intimato di smetterla, accusandolo pubblicamente davanti a tutti. Un'accusa che ha mandato su tutte le furie il 56enne, che per risposta si è sfilato la cintura e si è scagliato contro il minore, aggredendolo. Una scena molto violenta, con l'uomo che continuava a urlare e non mostrare segni di volersi calmare. L'autista ha provato a intervenire ma non c'è stato nulla da fare, i passeggeri erano molto spaventati. E così ha chiamato il 112, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di IV Miglio Appio, che hanno riportato la calma e poi controllato il cellulare dell'uomo. Sul quale, effettivamente, non c'erano video compromettenti o della ragazza in questione. Nonostante questo, data la sua reazione decisamente violenta e spropositata, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, mentre il minore è stato affidato al padre, chiamato sul posto.