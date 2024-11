Smart parcheggiata in divieto di sosta blocca autobus al centro di Roma: traffico paralizzato Traffico bloccato al centro di Roma a causa di una Smart parcheggiata in divieto di sosta. Un autobus non è riuscito a girare, incastrandosi in mezzo alla strada. L’auto è stata rimossa dalla Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Una Smart parcheggiata in divieto di sosta ha paralizzato il traffico in un'intera zona della città. È successo a piazza Esedra a Roma, in pieno centro e nel pieno dell'orario di punta. A causa della piccola due posti, un autobus non è riuscito a girare e fare la curva, bloccandosi a metà della strada. Il risultato? Autobus bloccato e macchine impossibilitate a passare, con lunghe code che si sono create in tutta la zona.

Del conducente dell'auto, nessuna traccia: probabilmente ha parcheggiato la Smart e si è allontanato, convinto anche di averla messa bene. E invece l'autobus si è incastrato, non riuscendo più a fare manovra per liberare la strada. L'autista ha provato e riprovato a girare il mezzo, purtroppo senza successo. Un episodio che ha creato non pochi problemi al traffico cittadino, già congestionato normalmente, e che a causa di questo parcheggio è diventato ingestibile.

Dopo un breve lasso di tempo, che a chi era bloccato nel traffico è sembrato infinito, l'auto è stata rimossa. Subito dopo la segnalazione è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Trevi, che ha provveduto a rimuovere la Smart, portandola via con il carro attrezzi. La circolazione stradale è così tornata regolare. Sarà adesso Atac a decidere se denunciare o meno il conducente dell'auto, che al suo ritorno avrà già una brutta sorpresa, per interruzione di pubblico servizio.